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  4. Экс-супруга звезды «Мстителей» заявила, что он угрожал ей убийством

Экс-супруга звезды «Мстителей» заявила, что он угрожал ей убийством

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Бывшая жена Джереми Реннера обвинила актера в употреблении наркотических веществ и использовании оружия в присутствии шестилетней дочки.

Фото: Instagram @renner4real

Экс-супруга популярного американского актера Джереми Реннера, известного по главной роли в «Мстителях», Сонни Пачеко утверждает, что у артиста большие проблемы с управлением гневом, использованием оружия и употреблением наркотиков.

Джереми Реннер и Сонни Пачеко ведут судебную тяжбу по поводу того, кем из них будет воспитываться шестилетняя дочка Эва, сообщает TMZ. Пара сыграла свадьбу в 2014-м, однако не прожила вместе и года.

Бывшая жена 48-летнего Джереми Реннера рассказала о том, что однажды во время тусовки в ночном заведении актер перебрал с наркотическими веществами и начал угрожать возлюбленной убийством. Также Сонни Пачеко обвиняет мужа в незаконном использовании оружия: артист якобы стрелял в доме, когда там находился ребенок.

Экс-супруга ставит в вину звезде и то, что как-то раз он оставил наркотические вещества в ванной комнате, где они без труда могли попасть в руки их дочери. Сам Джереми Реннер заявления бывшей подруги сердца пока никак не прокомментировал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 2017 году Джереми Реннер был признан самым прибыльным актером в мире.

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