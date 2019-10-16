В Архангельске устроили самосуд над подозреваемым в нападениях на женщин

Жители Архангельска устроили самосуд над соседом, которого подозревали в грабежах, а также нападениях на женщин и детей. 35-летнего мужчину привязали к столбу и стали в прямом смысле выбивать из него признание.

Все произошло в микрорайоне Цигломень. В квартиру подозреваемого ворвались четверо возмущенных местных жителей, отвезли его в багажнике на другую улицу и призвали собравшуюся толпу расправиться с преступником. Когда на место приехали полицейские, дело обернулось иначе: уголовное дело возбудили против тех, кто устроил самосуд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возмущенные убийством девятилетней девочки жители Саратова буквально заблокировали полицейскую машину, требуя выдать им подозреваемого в преступлении земляка.