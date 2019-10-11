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  4. Видео: В Саратове началась давка возле машины с подозреваемым в убийстве девочки

Видео: В Саратове началась давка возле машины с подозреваемым в убийстве девочки

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Несмотря на глубокую ночь, жители города требуют от правоохранителей выдать им задержанного, чтобы устроить над ним самосуд.

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Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Жители Саратова устроили давку возле полицейской машины, в которой находился подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселевой. На кадрах очевидцев видно, что люди буквально обступили машину, не давая проехать.

Руководитель городского МВД Андрей Чепурной обратился к жителям с просьбой разойтись по домам и не препятствовать работе правоохранительных органов. Он объяснил собравшимся, что так как это уголовное дело касается несовершеннолетней, то полиция не имеет права раскрывать его детали. Какие-либо комментарии по нему уполномочен делать только Следственный комитет.

Лиза Киселева ушла из дома в школу в среду, 9 октября, около 7:30 утра, но на уроках так и не появилась. Ее тело было обнаружено между гаражами вечером в четверг, 10 октября.

По неподтвержденным данным, по подозрению в совершении убийства задержан 35-летний местный житель Михаил Т, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера.

Как сообщал 5-tv.ru, возмущенные саратовцы требуют выдать им мужчину для совершения самосуда.

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