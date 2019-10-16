Видео: полуголая Водонаева сделала себе приятное в массажном кабинете

Модель и телеведущая Алена Водонаева выложила в Instagram интригующее видео из массажного кабинета после очередного сеанса. Бывшая участница телестройки в эротичной позе сидит на кушетке. На девушке при этом явно нет верхней одежды. Грудь она прикрывает белой простыней под цвет трусов, которые хорошо видны в кадре.

В левой руке Алена держит смартфон, направленный камерой к зеркалу. Правой поглаживает волосы и обработанную во время массажа кожу на ноге. Томным голосом она тем временем рассказывает, какой массаж предпочитает.

«Такой это кайф (общий массаж — Прим.ред.). Вообще я хожу еще на „бразильскую попку“ — тот, который подтягивает. Здесь я расслабляюсь», — говорит модель.

Ролик завершается беззвучным фрагментом, где Водонаева почесывает себе бок. То ли это очередной манящий жест, то ли у ведущий открылся зуд. Возможно, из-за аллергии на масло. К этому фрагменту героиня приписала ссылку на место, в котором делают столь любимый ей массаж. Это было частью ответов на вопросы подписчиков, которые она затеяла в сторис, и заодно очередной рекламой в соцсети. За счет нее модель, как и многие другие звезды, регулярно зарабатывает на жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Водонаева продемонстрировала на камеру вид сзади в обтягивающих брюках.