Водонаева продемонстрировала на камеру вид сзади в обтягивающих брюках

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева любит поддразнить своих фанатов, публикуя в своем Instagram откровенные фото и видеокадры. В воскресенье, 6 октября, она решила поделиться своими впечатлениями от премьеры нового мюзикла, которая состоялась в Москве накануне, но сопроводила свой рассказ роликом, на котором демонстрирует на камеру роскошный вид сзади в обтягивающих брюках, приобретенных в Лос-Анджелесе.

Водонаева поднимается по лестнице, игриво виляя бедрами. В своем посте она объясняет, что никак не ожидала, что окажется на красной дорожке перед журналистами.

Подписчиков Алены видео привело в восторг.

«Шикарная Алена!»

«Алена ты безумно сексуальная женщина!»

«Попа хороша».

«Штаны огонь!»

«Кошечка красивая».

«Тоже хочу такую походку», — цитирует поклонников Водонаевой Утро.ру.

Ранее 5-tv.ru писал, что пользователи соцсетей уличили Алену Водонаеву в использовании фотошопа, насчитав на ее снимке три ноги и недосчитавшись одной руки.