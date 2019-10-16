Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Пресс-секретарь американской дипломатической миссии в РФ Ребекка Росс прокомментировала задержание военных атташе США, которых заподозрили в нарушении правил пребывания на территории России. У троих дипломатов не было при себе документов, дающих разрешение на въезд в Северодвинск, вследствие чего их сняли с поезда, следовавшего из Неноксы. Как стало известно Интерфаксу, во время поездки по Архангельской области американцы несколько раз меняли поезда.

« Американские дипломаты, находившиеся в официальной поездке, надлежащим образом подали уведомление о поездке в Минобороны », — сообщила спикер посольства США в беседе с РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое граждан США, в том числе военно-морской атташе при посольстве Соединенных Штатов, капитан первого ранга Уитситт Уилльям Кертис, атташе при североамериканском посольстве Арриола Джерри Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Данн были сняты с поезда, следовавшего по маршруту «Ненокса — Северодвинск».

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, сотрудники посольства США уведомили Минобороны РФ о намерении посетить Архангельск, а в результате оказались на пути в Северодвинск.

Ненокса — ближайший населенным пункт к полигону, где 8 августа произошло серьезное ЧП. На военном объекте случился взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли пять человек.