Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание американских дипломатов в Северодвинске. По словам представителя дипведомства, сотрудники посольства США уведомили Минобороны РФ о намерении своих сотрудников посетить населенный пункт, отличный от того, в котором оказались.

«Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны РФ о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск. Видимо, заблудились. Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации» — сказала официальный представитель МИД России.

Ранее 5-tv.ru писал, что посольство США в Москве подтвердило задержание американских дипломатов близ секретного полигона в Северодвинске. Как сообщили в ведомстве, военные атташе находились в официальной поездке и предупредили об этом министерство обороны России.

«The American diplomats were on official travel and had properly filed a travel notification with the Ministry of Defense» («Американские дипломаты находились в официальной поездке и должным образом подали уведомление о ней в министерство обороны»).