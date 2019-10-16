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  4. Захарова прокомментировала задержание американских дипломатов в Северодвинске

Захарова прокомментировала задержание американских дипломатов в Северодвинске

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Ранее стало известно, что граждан США сняли с поезда, следовавшего по маршруту «Ненокса — Северодвинск».

Фото: ТАСС /Терещенко Михаил

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание американских дипломатов в Северодвинске. По словам представителя дипведомства, сотрудники посольства США уведомили Минобороны РФ о намерении своих сотрудников посетить населенный пункт, отличный от того, в котором оказались.

«Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны РФ о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск. Видимо, заблудились. Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации» — сказала официальный представитель МИД России.

Ранее 5-tv.ru писал, что посольство США в Москве подтвердило задержание американских дипломатов близ секретного полигона в Северодвинске. Как сообщили в ведомстве, военные атташе находились в официальной поездке и предупредили об этом министерство обороны России.

«The American diplomats were on official travel and had properly filed a travel notification with the Ministry of Defense» («Американские дипломаты находились в официальной поездке и должным образом подали уведомление о ней в министерство обороны»).

Трое граждан США, в том числе военно-морской атташе при посольстве Соединенных Штатов, капитан первого ранга Уитситт Уилльям Кертис, атташе при североамериканском посольстве Арриола Джерри Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Данн были сняты с поезда, следовавшего по маршруту «Ненокса — Северодвинск». Американцев заподозрили в совершении административного преступления по статье 18.8 КоАП РФ пункт 1.1 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).

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