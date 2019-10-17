«Русская Кардашьян» в вызывающем белье и чулках пленила мужчин пышными формами

Российская модель и блогер Анастасия Квитко не скрывает от подписчиков, что любит позировать перед камерой в крайне откровенных и соблазнительных нарядах. Девушка часто демонстрирует свои пышные формы, которые принесли ей славу «русской Кардашьян» и делает снимки в одежде, подчеркивающей изгибы ее сексуального тела.

Фолловеры без ума от русской красавицы, в чем чуть ли не ежедневно признаются в комментариях к ее публикациям. Впрочем, Квитко никогда не перестает удивлять. На этот раз модель примерила эротичный наряд черного цвета, состоящий из бюстгальтера, стрингов, и чулков. Образ получился очень роковым и вызывающим.

В соблазнительном нижнем белье блогер покрутилась перед зеркалом, чтобы со всех сторон продемонстрировать достоинства своего тела: пышный бюст и «аппетитные» ягодицы, которые, благодаря крошечным трусихам, оказались почти полностью оголены. На мужскую половину человечества наряд «русской Кардашьян» произвел неизгладимое впечатление. Устоять было трудно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Квитко в леопардовом бикини показала пышные формы со всех ракурсов.