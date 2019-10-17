  1. Пятый канал
  4. Дети Курниковой и Иглесиаса растут под чарующий голос Юрия Никулина

Дети Курниковой и Иглесиаса растут под чарующий голос Юрия Никулина

, 2:40 Видео 117

Заботливые родители включают им незабвенную «Песню про зайцев».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @enriqueiglesias

Малыши всемирно известно известных теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Хуана Иглесиаса веселятся под звуки, знакомые всем выходцам постсоветского пространства — «Песню про зайцев» в исполнении Юрия Никулина.

Иглесиас разместил в Instagram видео, как полуторагодовалые Люси и Николас дурачатся с папой под песню из фильма «Бриллиантовая рука».

Помимо многочисленных комментариев подписчиков Иглесиаса на испанском о том, как же невероятно милы дети, присутствуют и русскоязычные отклики, в которых, несомненно, отмечается роль в воспитании многих поколений на творчестве великого советского актера Никулина.

Ранее Энрике Иглесиас опубликовал трогательное фото с голубоглазым сыном, после чего поклонники решили, что мальчуган все же больше похож на россиянку-маму.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.35
0.10 71.05
0.20
Гороскоп на 17 октября: Козероги, секс без любви принесет боль!

Последние новости

4:02
Что известно об аварии Porsche и автомобиля такси в Москве
3:38
Зрители и критики негодуют после просмотра «Малефисента: Владычица тьмы»
3:16
Три студентки из Словакии пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве
3:02
Гороскоп на 17 октября: Козероги, секс без любви принесет боль!
2:40
Дети Курниковой и Иглесиаса растут под чарующий голос Юрия Никулина
2:17
Путин потребовал от чиновников работать с людьми «с душой и сердцем»

Сейчас читают

«Русская Кардашьян» в вызывающем белье и чулках пленила мужчин пышными формами
Подозреваемый в убийстве екатеринбурженки мог заставить жену нарушить закон
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев