Дети Курниковой и Иглесиаса растут под чарующий голос Юрия Никулина

Малыши всемирно известно известных теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Хуана Иглесиаса веселятся под звуки, знакомые всем выходцам постсоветского пространства — «Песню про зайцев» в исполнении Юрия Никулина.

Иглесиас разместил в Instagram видео, как полуторагодовалые Люси и Николас дурачатся с папой под песню из фильма «Бриллиантовая рука».

Помимо многочисленных комментариев подписчиков Иглесиаса на испанском о том, как же невероятно милы дети, присутствуют и русскоязычные отклики, в которых, несомненно, отмечается роль в воспитании многих поколений на творчестве великого советского актера Никулина.

Ранее Энрике Иглесиас опубликовал трогательное фото с голубоглазым сыном, после чего поклонники решили, что мальчуган все же больше похож на россиянку-маму.