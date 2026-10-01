«Чтобы желания совпадали с возможностями»: Кузьмина о расширении семьи

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 69 0

Пара воспитывает четверых детей.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Ольга Кузьмина и ее супруг допустили расширение семьи

Актриса Ольга Кузьмина и ее супруг, шоумен Евгений Апанасевич, рассказали о возможном расширении семьи. Об этом они сообщили в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Полдень».

На вопрос о пятом ребенке Апанасевич ответил, что все будет зависеть от обстоятельств и воли Бога.

«Как Бог даст», — сказал шоумен.

У супругов также поинтересовались планами на приобретение недвижимости. Кузьмина ответила, что решение будет зависеть от возможностей семьи.

«Чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями», — сказала актриса.

У пары четверо детей от разных браков. Сын Ольги Гордей родился в 2013 году в ее первом браке с Алексеем Терещенко. Дочь Мира-Мария появилась на свет 9 октября 2023 года в браке Кузьминой с Апанасевичем. У шоумена также есть двое детей от предыдущих отношений — сын Ян-Тадеуш и дочь Амелия-Франциска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Кузьмина и ее супруг Евгений Апанасевич, поддержали предложение телеведущей Регины Тодоренко создать специальный «женкапитал» для восстановления женщин после родов. Кузьмина назвала инициативу хорошей и отметила важность времени, которое родители могут проводить без детей.

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