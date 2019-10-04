«Мои гены»: Энрике Иглесиас опубликовал трогательное фото с сыном

Испанский музыкальный исполнитель Энрике Иглесиас растрогал подписчиков в Instagram новым фото с годовалым сыном. Певец проводит со своими наследниками довольно много времени и часто делится семейными кадрами в социальных сетях.

Фанаты не сомневаются: малыши пошли по стопам отца — будучи совсем в юном возрасте, они завоевали любовь целой армии поклонников. Подписчики с интересом следят за тем, как ребята растут, и восхищаются их талантами.

Дети Иглесиаса уже покорили сеть своими танцами и песнями, и пользователей не осталось сомнений, что Николас и Люси унаследовали способности от знаменитого исполнителя. А вот что касается внешности малышей, то они, скорее всего, пошли в мать — теннисистку Анну Курникову, считают юзеры.

Сам Иглесиас этого мнения, судя по всему, не разделяет. На своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором позирует вместе с сыном. На снимке лица маленького Никиласа и отца запечатлены крупным планом, поэтому можно разглядеть все черты.

«Я думаю, мои гены», — написал певец в подписи к публикации

Instagram @enriqueiglesias

В комментариях разгорелся спор.

«Я думаю, очень на тебя похож!»

«Копия Иглесиаса!»

«На Курникову больше похож»;

«На обоих!» — дискутировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Энрике Иглесиас поделился в Instagram трогательным видео с двухлетней дочкой.