«Лучший месяц»: Ковальчук поделилась новыми снимками с новорожденной дочерью

Катерина Ковальчук поделилась кадрами с прогулки с новорожденной дочерью

Актриса Катерина Ковальчук поделилась новыми кадрами с новорожденной дочерью Алисой от супруга Гарика Харламова. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на социальные сети знаменитости.

На одной из фотографий звезда запечатлена во время прогулки с коляской, в которой находится ребенок.

«Сентябрь. Лучший месяц в лучшем году моей жизни. Навсегда в самом сердце самыми яркими красками», — подписала снимки Ковальчук.

Фото: Instagram*/katerinakovalchyk

Сентябрь стал для Ковальчук особенным месяцем — именно тогда она впервые стала мамой. Сейчас артистка находится в декретном отпуске и проводит время с дочерью.

Для Харламова Алиса стала вторым ребенком. У юмориста есть 12-летняя дочь Анастасия от брака с актрисой Кристиной Асмус.

Ранее 5-tv.ru писал, что Харламов счастлив после появления Алисы на свет и благодарит супругу за пережитые роды. По его словам, он уже успел немного почувствовать себя «декретным папой».

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