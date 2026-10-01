«Лучший месяц»: Ковальчук поделилась новыми снимками с новорожденной дочерью
Актриса стала мамой в начале осени и сейчас находится в декретном отпуске.
Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков
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Катерина Ковальчук поделилась кадрами с прогулки с новорожденной дочерью
Актриса Катерина Ковальчук поделилась новыми кадрами с новорожденной дочерью Алисой от супруга Гарика Харламова. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на социальные сети знаменитости.
На одной из фотографий звезда запечатлена во время прогулки с коляской, в которой находится ребенок.
«Сентябрь. Лучший месяц в лучшем году моей жизни. Навсегда в самом сердце самыми яркими красками», — подписала снимки Ковальчук.
Сентябрь стал для Ковальчук особенным месяцем — именно тогда она впервые стала мамой. Сейчас артистка находится в декретном отпуске и проводит время с дочерью.
Для Харламова Алиса стала вторым ребенком. У юмориста есть 12-летняя дочь Анастасия от брака с актрисой Кристиной Асмус.
Ранее 5-tv.ru писал, что Харламов счастлив после появления Алисы на свет и благодарит супругу за пережитые роды. По его словам, он уже успел немного почувствовать себя «декретным папой».
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