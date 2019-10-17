Захарова предложила подарить посольству США карту РФ после инцидента с «заблудившимися» американскими дипломатами

Троих американских дипломатов сняли с поезда на станции в Северодвинске. Они въехали на режимную территорию без необходимых документов и разрешений.
Эту информацию подтвердили в посольстве США в Москве. Уточнив, что дипломаты находятся в официальной служебной командировке и заранее уведомили российское министерство обороны о своем маршруте. Но в нашем МИДе заметили: американская сторона предоставила не совсем верные данные.
Теперь американским дипломатам может грозить наказание за нарушение правил пребывания на территории России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда.