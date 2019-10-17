«Трудных подростков» покажут ВКонтакте

Сервис more.tv представит сразу две новые серии. Продолжение зрители смогут видеть каждый четверг сначала в ВКонтакте, затем на more.tv. Всего в сериале 8 эпизодов.

«Трудные подростки» — история о футболисте Антоне Ковалеве, который выходит из тюрьмы и устраивается работать в центр трудных подростков. Сначала герой хочет заслужить прощение общества и делает вид, что исправляется, но постепенно по-настоящему погружается в проблемы своих подопечных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Челябинске школьники до смерти забили прохожего.