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«Трудных подростков» покажут ВКонтакте

, 14:14 28

Премьера сериала состоится в крупнейшей российской социальной сети 24 октября в 19:00 в сообществе more.tv.

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Matthias Hauser

Сервис more.tv представит сразу две новые серии. Продолжение зрители смогут видеть каждый четверг сначала в ВКонтакте, затем на more.tv. Всего в сериале 8 эпизодов.

«Трудные подростки» — история о футболисте Антоне Ковалеве, который выходит из тюрьмы и устраивается работать в центр трудных подростков. Сначала герой хочет заслужить прощение общества и делает вид, что исправляется, но постепенно по-настоящему погружается в проблемы своих подопечных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Челябинске школьники до смерти забили прохожего.

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