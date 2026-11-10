Малахов показал последние секунды жизни Сергея Соседова в отеле

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 2 207 0

Камеры наблюдения запечатлели музыкального критика незадолго до смертельного падения с лестницы в гостинице якутского Нерюнгри.

Малахов показал последние минуты жизни Сергея Соседова

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Тема:
Умер Сергей Соседов

Телеведущий Андрей Малахов обнародовал кадры последних минут жизни музыкального критика Сергея Соседова. Запись с камер видеонаблюдения гостиницы, где произошла трагедия, опубликовало издание StarHit.

На видео видно, как 58-летний Соседов медленно поднимается по лестнице, придерживаясь рукой за перила. Именно на этой лестнице 23 сентября музыкальный критик упал и получил смертельную травму головы.

Кадры были получены редакцией программы «Малахов». До этого родственники погибшего не могли ознакомиться с записью, хотя надеялись, что она поможет восстановить обстоятельства его смерти.

Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы принять участие в конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока — 2026» в качестве члена жюри. Однако за два дня до мероприятия произошла трагедия. После падения критика доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Обстоятельства гибели вызвали вопросы у близких. Племянник артиста Олег Казанцев отправился в Якутию вместе со съемочной группой Малахова, чтобы выяснить, что произошло в гостинице.

Организатор конкурса Виктор Беззубов, который ранее видел запись, рассказывал, что Соседов поднялся на лестничную площадку, после чего, предположительно, оступился или поскользнулся и упал на затылок.

Как ранее писал 5-tv.ru, родственники критика добивались доступа к видеозаписи и разъяснений обстоятельств его гибели.

Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Его похоронили 30 сентября на Перепечинском кладбище в Подмосковье рядом с отцом.

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