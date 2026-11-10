Лечила и знала: в убийстве главврача подозревают ее пациента

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 45 0

По предварительным данным, лишить женщину жизни мог ее знакомый — уроженец Германии.

Кого подозревают в убийстве главврача московской клиники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В убийстве главврача «КМ-Клиник» подозревают ее пациента

В убийстве 60-летней Марины К, главврача «КМ-Клиник», подозревают ее знакомого — 30-летнего уроженца Германии Даниэля К. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Тело убитой женщины обнаружили 10 ноября в частном доме в Новой Москве. По данным инсайдера, тело нашел сын жертвы — 34-летний Александр. Главврач без признаков жизни лежала на первом этаже возле лестницы.

Сотрудникам полиции, прибывшим на место вызова, Александр рассказал, что вместе с его матерью проживал Даниэль К. Потерпевший подозревает в убийстве его. Мотив неизвестен. Уроженец Германии находился на регулярном лечении у Марины К. Проживать вместе с убитой подозреваемый начал в сентябре.

По факту гибели главврача «КМ-Клиник» было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Сотрудники СК устанавливают продолжают устанавливать детали произошедшего. Подозреваемого задержали.

Известно, что Марина К. почти 40 лет посвятила помощи людям.

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