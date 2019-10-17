Новый логотип Петербурга «утек» в сеть до презентации

Новый логотип Санкт-Петербурга появился в сети до официальной презентации. Изображение опубликовал на своей странице в Facebook Юрий Запесоцкий.

Запесоцкий возглавляет одну из компаний, которая принимала участие в конкурсе на разработку логотипа. По его словам, фирма заняла второе место, уступив заказ известной своей хорошей репутацией SPN Communications.

Главной деталью нового логотипа стало изображение головы императора Петра I на сине-голубом фоне. Символ должен заменить логотип, предложенный ранее студией Артемия Лебедева. Запесоцкий приводит оба варианта.

Facebook @zapesotsky

Кроме изображения, на данный момент также готов слоган, пишет 78.ru. Он звучит так: Create the Great (Создать великое — Прим. ред).

Как сообщал 5-tv.ru, Смольный не использует логотип Артемия Лебедева из-за решения суда. Символика была разработана в обход конкурса.