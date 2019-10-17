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  4. «Как перестать это смотреть?»: сексуальная Рианна прошлась в черном бикини

«Как перестать это смотреть?»: сексуальная Рианна прошлась в черном бикини

, 20:51 Видео 177

Певица оказалась потрясена собственным роликом не меньше, чем ее подписчики. Многие решили, что с его помощью она опровергла слухи о беременности.

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Фото, видео: Instagram @badgalriri

Американская певица Рианна разоблачила слухи о своей беременности, выложив в Instagram новое видео. В ролике, снятом в режиме замедленной съемки, она идет в черном бикини и парео мимо пальм.

«Черт, я только что потеряла сознание», — подписала звезда видеоролик.

Подписчики пришли в восторг от видео. Многие признались, что не могут перестать его смотреть. Ролик набрал более 10,6 миллиона просмотров меньше чем за сутки.

«Как перестать это смотреть?»

«Мы будем крутить это на повторе»;

«Там много флюидов»;

«Ты самая горячая! Я едва жив сейчас», — написали пользователи.

Другие отметили, что Рианна выбрала отличный способ для разоблачения слухов о своей беременности.

«Ну и где здесь беременность? Прекрасный способ всех успокоить»;

«Сокрушение слухов о беременности»;

«Вам лучше прекратить распространять слухи о беременности после этого», — гласят англоязычные комментарии.

Как писал 5-tv.ru, ранее Рианна показала пышную грудь в бюстгальтере собственного бренда. Подписчики назвали фото «мечтой подростков».

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