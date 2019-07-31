«Дикая!»: Рианна показала фанатам пышную грудь в бюстгальтере собственного бренда

, 21:14 Фото 188

Поклонников впечатлили идеальные формы певицы, однако от нее ожидали совсем другого.

Фото : Instagram @badgalriri

Рианна не перестает радовать подписчиков сексуальными образами. На этот раз певица опубликовала в Instagram фото, на котором предстала в нижнем белье собственного бренда. На откровенном снимке звезда позирует на постели, демонстрируя идеальную форму груди. Поклонники знаменитости пришли в восторг от соблазнительных форм кумира.

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«Очень красиво внутри и снаружи!»

«Сексуально!»

«Мечта подростков!» — утверждают фолловеры.

Instagram @badgalriri

Однако помимо комплиментов, поклонники засыпали Рианну вопросами о ее творчестве. Многие обвиняли певицу в том, что она готова размещать в соцсети все что угодно: своих двойников, рекламу бренда нижнего белья, свои фотографии с обложек глянцевых журналов… Но звезда уже давно не дарила фанатам новой музыки.

«Каждый день — это новая дикая публикация, но это никогда не публикация нового альбома!»

«Мы хотим музыку!»

«Я простой человек, который жаждет новой музыки Рианны!»

«Я думал, что это была обложка альбома!»

«Мы хотим ваш новый альбом!» — возмутились фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что леопардовое боди Рианны вызвало злость у защитников животных.

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