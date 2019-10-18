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  4. Родственница Джорджа Клуни попала в тюрьму Сингапура

Родственница Джорджа Клуни попала в тюрьму Сингапура

, 8:09 275

Сестра супруги голливудской звезды была осуждена за грубое нарушение правил дорожного движения.

Фото: ТАСС/Chris Jackson

Сестра Амаль Клуни — Тала Аламуддин Ле Таллек — попала в сингапурскую тюрьму. Несмотря на то, что сама супруга голливудского актера считается одним из самых успешных адвокатов, спасти свою родственницу от лишения свободы ей не удалось.

41-летняя Тала привлекла внимание дорожной полиции Сингапура, когда ехала на своем автомобиле вместе с подругой. Остановившие машину стражи порядка обратили внимание на то, что в салоне отчетливо пахло алкоголем, сообщает StarHit. Как показала впоследствии медэкспертиза, сестра Амаль Клуни села за руль в нетрезвом состоянии. Согласно строгим законам страны, женщина получила не только крупный штраф, но и реальный срок. К счастью, суд приговорил Талу к достаточно непродолжительному заключению — в тюрьме она проведет три недели.

Стоит отметить, что это не первый подобный эпизод в биографии родственницы знаменитого актера. Несколько лет назад Тала уже попадала под суд за нарушение ПДД — женщина уверяла, что раскаивается в своем поступке и не допустит подобного впредь.

Тала Аламуддин Ле Таллек занимается бизнесом — в Сингапуре она работает над собственным брендом женской одежды Totally Tala. Ее сестра Амаль вышла замуж за Джорджа Клуни и теперь вместе с супругом и детьми большую часть времени проводит в Калифорнии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джордж Клуни рассказал о том, что был поражен поведением британского принца во время торжественного приема.

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