Ходченкова поздравила своего коллегу Устюгова с днем рождения «постельным» фото

Светлана Ходченкова необычным образом поздравила партнера по сцене Александра Устюгова. 17 октября звезде сериала «Ментовские войны» исполнилось 43 года. Популярнейшая актриса опубликовала в Instagram фотографии их совместного времяпровождения в постели. Светлана и Александр исполняют главные роли в спектакле «История любви. Комедия ошибок». Снимки, сделанные для него и во время него, артистка и вставила в поздравительный пост.

Впрочем, по слухам, актеров связывает не только сцена. Годом ранее в актерской тусовке заговорили о возможном романе. Незадолго до этого у Ходченковой как раз разладились отношения с бизнесменом Георгием Петришиным. Да и Устюгов оказался свободен после расторгнутого брака с Яниной Соколовской.

Instagram @svetlana_khodchenkova

То, что актеры составили прекрасную пару, отмечают не только театралы, но и рядовые пользователи соцсети. В комментариях многие расценили пост Светланы как обращение к любимому человеку.

«Вы прекрасны в паре!»

«Какие вы классные!»

«Наверное, так выглядят счастливые люди»;

«Я бы обрадовалась такому поздравлению», — отреагировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известная актриса Светлана Ходченкова и один из самых востребованных российских сценаристов и продюсеров Семен Слепаков начали встречаться после совместной работы над сериалом «Домашний арест».