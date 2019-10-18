  1. Пятый канал
  4. Ходченкова поздравила своего коллегу Устюгова с днем рождения «постельным» фото

Ходченкова поздравила своего коллегу Устюгова с днем рождения «постельным» фото

, 17:32 Фото 332

Звезде сериала «Ментовские войны» 17 октября исполнилось 43 года.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @svetlana_khodchenkova

Светлана Ходченкова необычным образом поздравила партнера по сцене Александра Устюгова. 17 октября звезде сериала «Ментовские войны» исполнилось 43 года. Популярнейшая актриса опубликовала в Instagram фотографии их совместного времяпровождения в постели. Светлана и Александр исполняют главные роли в спектакле «История любви. Комедия ошибок». Снимки, сделанные для него и во время него, артистка и вставила в поздравительный пост.

Впрочем, по слухам, актеров связывает не только сцена. Годом ранее в актерской тусовке заговорили о возможном романе. Незадолго до этого у Ходченковой как раз разладились отношения с бизнесменом Георгием Петришиным. Да и Устюгов оказался свободен после расторгнутого брака с Яниной Соколовской.

Instagram @svetlana_khodchenkova

То, что актеры составили прекрасную пару, отмечают не только театралы, но и рядовые пользователи соцсети. В комментариях многие расценили пост Светланы как обращение к любимому человеку.

«Вы прекрасны в паре!»

«Какие вы классные!»

«Наверное, так выглядят счастливые люди»;

«Я бы обрадовалась такому поздравлению», — отреагировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известная актриса Светлана Ходченкова и один из самых востребованных российских сценаристов и продюсеров Семен Слепаков начали встречаться после совместной работы над сериалом «Домашний арест».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 18 октября: Раки, вылезайте из скорлупы!

Последние новости

18:01
Миллер назвал условия для продления транзита газа через Украину
17:51
Младенец скончался на борту самолета, следовавшего в Москву
17:38
Пятеро мирных жителей погибли из-за авиаудара Турции по Сирии
17:32
Ходченкова поздравила своего коллегу Устюгова с днем рождения «постельным» фото
17:21
Названы три напитка, способные увеличить продолжительность жизни
17:01
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Сейчас читают

Порноактриса рассказала о самой тяжелой сцене в ее карьере
«Мурашки по коже!» Мама Тимати показала интимные кадры с родов Решетовой
На каких женщинах никогда не женятся представители разных знаков Зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев