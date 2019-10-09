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Выяснилось, когда между Ходченковой и Слепаковым завязался роман

, 15:45 105

Светлана и Семен познакомились в 2017 году во время работы над сериалом «Домашний арест».

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Известная актриса Светлана Ходченкова и один из самых востребованных российских сценаристов и продюсеров Семен Слепаков начали встречаться после совместной работы над сериалом «Домашний арест». Об этом говорят представители столичного бомонда.

О романе Ходченковой и Слепакова начали говорить после церемонии вручения премии GQ «Человек года». Участники мероприятия заметили, что Семен в течение всего вечера не отходил от Светланы. Вместе они охотно позировали фотографам. Подозрения о романе также подогрели слухи, будто кто-то застал Ходченкову и Слепакова целующимися в Эрмитаже.

Вдобавок, все вспомнили об апрельском откровении Ксении Собчак. В шоу Андрея Малахова на «России-1» светская львица рассказала, что Слепаков развелся, став завидным женихом. Позже Ксения опровергла свои слова, однако опровержению мало кто поверил.

Слепаков и Ходченкова познакомились в 2017 году. Светлана исполнила в сериале Семена «Домашний арест» главную роль – бывшей стриптизерши, пробившейся в политтехнологи. Именно тогда и зародилась симпатия, которая привела к роману, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Сами знаменитости отказываются говорить на личные темы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ходченкова и Слепаков отдельно друг от друга прибыли на премию GQ. При этом они действительно много фотографировались вместе.

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