Видео: Пожар с коммерческого здания в Пятигорске перекинулся на жилой дом

Крупный пожар произошел вечером 18 октября в коммерческом здании в Пятигорске. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ставропольскому краю.

Загорелся дом под номером 37а на улице Адмиральского. Пожар вспыхнул на кровле примерно в 18 часов по местному времени (совпадает с московским). По разным данным, полыхает крыша или ночного клуба, или букмекерской конторы. В МЧС утверждают, что здание не эксплуатировалось.

ТАСС сообщает со ссылкой на источник, что с горящего здания огонь перекинулся на жилой дом. Он был пристроен рядом.

По предварительным данным, пострадавших нет. Возгоранию присвоили второй ранг сложности. Для ликвидации пожара привлечены 48 человек, из которых 34 — сотрудники МЧС. На месте ЧП работают 18 единиц техники, из которых МЧС принадлежат 12.

Как писал 5-tv.ru, первые сообщения о сильном пожаре в Пятигорске появились в социальных сетях.