  1. Пятый канал
  4. Видео: Пожар с коммерческого здания в Пятигорске перекинулся на жилой дом

Видео: Пожар с коммерческого здания в Пятигорске перекинулся на жилой дом

, 19:56 Видео 91

В МЧС сообщили, что сам горящий дом не эксплуатировался.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com; Вконтакте @26rusrmv

Крупный пожар произошел вечером 18 октября в коммерческом здании в Пятигорске. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ставропольскому краю.

Загорелся дом под номером 37а на улице Адмиральского. Пожар вспыхнул на кровле примерно в 18 часов по местному времени (совпадает с московским). По разным данным, полыхает крыша или ночного клуба, или букмекерской конторы. В МЧС утверждают, что здание не эксплуатировалось.

ТАСС сообщает со ссылкой на источник, что с горящего здания огонь перекинулся на жилой дом. Он был пристроен рядом.

По предварительным данным, пострадавших нет. Возгоранию присвоили второй ранг сложности. Для ликвидации пожара привлечены 48 человек, из которых 34 — сотрудники МЧС. На месте ЧП работают 18 единиц техники, из которых МЧС принадлежат 12.

Как писал 5-tv.ru, первые сообщения о сильном пожаре в Пятигорске появились в социальных сетях.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 18 октября: Раки, вылезайте из скорлупы!

Последние новости

20:57
«За границей даже не планировали»: директор Решетовой о родах невесты Тимати
20:44
Арестован начальник московского ОМВД «Дорогомилово»
20:30
Молодая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной — фото
20:25
Впервые в открытый космос с борта МКС вышли две женщины
20:08
Ольга Серябкина взбудоражила фанатов снимком без белья
19:56
Видео: Пожар с коммерческого здания в Пятигорске перекинулся на жилой дом

Сейчас читают

«Аэрофлот» прокомментировал гибель годовалой девочки на борту Airbus 330
Порноактриса рассказала о самой тяжелой сцене в ее карьере
На каких женщинах никогда не женятся представители разных знаков Зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев