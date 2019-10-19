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Видео с места пожара в жилом доме в Ростове, где погибли семь человек

, 10:04 Эксклюзивное видео 81

Пожар начался рано утром в субботу, 19 октября. Известно о семи погибших, из них шестеро — дети.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru

Новое видео с места пожара в жилом доме в Ростове Ярославской области появилось в распоряжении 5-tv.ru. На месте ЧП, в котором по последней информации погибли семь человек, в том числе шесть детей, продолжают работать экстренные службы.

Пожар начался ранним утром на улице Ленинской. В МЧС поступило сообщение, что в деревянном жилом доме полностью выгорела кровля на площади в 600 квадратных метров.

Самому младшему из погибших детей всего год и три месяца.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте ЧП работают следователи и криминалисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших при пожаре под Ярославлем детей возросло до шести.

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