Видео с места пожара в жилом доме в Ростове, где погибли семь человек

Новое видео с места пожара в жилом доме в Ростове Ярославской области появилось в распоряжении 5-tv.ru. На месте ЧП, в котором по последней информации погибли семь человек, в том числе шесть детей, продолжают работать экстренные службы.

Пожар начался ранним утром на улице Ленинской. В МЧС поступило сообщение, что в деревянном жилом доме полностью выгорела кровля на площади в 600 квадратных метров.

Самому младшему из погибших детей всего год и три месяца.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте ЧП работают следователи и криминалисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших при пожаре под Ярославлем детей возросло до шести.