Пропавший без вести при пожаре в жилом доме в Ростове найден живым

Без вести пропавший при пожаре под Ярославлем мужчина найден живым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

«Человек, который числился пропавшим, найдем живым», — цитирует агентство источник.

При каких обстоятельствах найден пропавший мужчина не уточняется.

Пожар начался ранним утром на улице Ленинской. В МЧС поступило сообщение, что в деревянном жилом доме полностью выгорела кровля на площади в 600 квадратных метров . В результате ЧП погибли семь человек, из них шестеро — дети. Самому младшему из погибших детей всего год и три месяца.

При пожаре также пострадали три человека. Один из них — мать двоих погибших детей — находится в тяжелом состоянии. Еще двое — в состоянии средней тяжести.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте ЧП работают следователи и криминалисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших при пожаре под Ярославлем детей возросло до шести.