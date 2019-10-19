Пропавший без вести при пожаре в жилом доме в Ростове найден живым

Без вести пропавший при пожаре под Ярославлем мужчина найден живым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
При каких обстоятельствах найден пропавший мужчина не уточняется.
При пожаре также пострадали три человека. Один из них — мать двоих погибших детей — находится в тяжелом состоянии. Еще двое — в состоянии средней тяжести.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте ЧП работают следователи и криминалисты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших при пожаре под Ярославлем детей возросло до шести.