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  4. «У вас нет возраста»: Певица Натали прокатилась на гондоле по Венеции

«У вас нет возраста»: Певица Натали прокатилась на гондоле по Венеции

, 22:44 Фото 152

45-летняя артистка полюбовалась старинным городом в смелом красном платье.

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Фото, видео: Instagram @natali_star74

Исполнительница хитов «Ветер с моря дул» и «О, боже, какой мужчина» Натали решила поностальгировать об отдыхе в Венеции и поделилась с поклонниками сногсшибательным фото. 45-летняя певица в ярко-красном платье с пикантным декольте прокатилась по каналам старинного города на гондоле.

При этом вечерний наряд артистки контрастирует с шипованными ботильонами, которым позавидовала бы любая рокерша.

«Вспоминая Венецию. Волшебных и праздничных вам выходных! Тайны повсюду! Только разглядите», — загадочно подписала она снимок.

Instagram @natali_star74

Уроженка Нижегородской области Наталья Рудина (в девичестве Миняева) начала карьеру в школьном вокально-инструментальном ансамбле под названием «Шоколадный бар». Прежде чем начать заниматься пением профессионально Наталья успела поработать учителем младших классов средней школы в родном Дзержинске. В 1993-м году она переехала в Москву, однако настоящая слава пришла к ней в 1997 году с песней «Ветер с моря дул».

Подписчики Натали единодушно заметили, что для своего возраста она выглядит потрясающе.

«Красавица наша — Натали Наташа!» — поэкспериментировал с рифмой один из них.

«Бомбическая фотка и вы лучшая» — написал другой.

«У вас нет возраста», — по-доброму позавидовала третья.

Ранее Натали поделилась секретами успешной фотосессии, а именно как сделать так, чтобы ноги на снимке казались длиннее.

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