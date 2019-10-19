«У вас нет возраста»: Певица Натали прокатилась на гондоле по Венеции

Исполнительница хитов «Ветер с моря дул» и «О, боже, какой мужчина» Натали решила поностальгировать об отдыхе в Венеции и поделилась с поклонниками сногсшибательным фото. 45-летняя певица в ярко-красном платье с пикантным декольте прокатилась по каналам старинного города на гондоле.

При этом вечерний наряд артистки контрастирует с шипованными ботильонами, которым позавидовала бы любая рокерша.

« Вспоминая Венецию. Волшебных и праздничных вам выходных! Тайны повсюду! Только разглядите », — загадочно подписала она снимок.

Instagram @natali_star74

Уроженка Нижегородской области Наталья Рудина (в девичестве Миняева) начала карьеру в школьном вокально-инструментальном ансамбле под названием «Шоколадный бар». Прежде чем начать заниматься пением профессионально Наталья успела поработать учителем младших классов средней школы в родном Дзержинске. В 1993-м году она переехала в Москву, однако настоящая слава пришла к ней в 1997 году с песней «Ветер с моря дул».

Подписчики Натали единодушно заметили, что для своего возраста она выглядит потрясающе.

« Красавица наша — Натали Наташа! » — поэкспериментировал с рифмой один из них.

« Бомбическая фотка и вы лучшая » — написал другой.

« У вас нет возраста », — по-доброму позавидовала третья.

Ранее Натали поделилась секретами успешной фотосессии, а именно как сделать так, чтобы ноги на снимке казались длиннее.