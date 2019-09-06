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Это магия! Певица Натали показала, как «удлинить» ноги на фото

, 16:22 Фото 154

Секретами успешной фотосессии артистка поделилась в своем Instagram.

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Фото, видео : Instagram @natali_star74

Исполнительница хитов «Ветер с моря дул» и «О, боже, какой мужчина» Натали поделилась секретами успешной фотосессии в своем Instagram. Рудина рассказала, как сделать так, чтобы ноги на снимке казались длиннее.

Певица опубликовала два одинаковых снимка в белом кружевном платье, колготках в сеточку и с кожаным медведем в руках. На первом ноги действительно выглядят длиннее, а на втором короче. Все дело в правильном ракурсе.

«Магия и реалии фото. Как можно по-разному „представить“ ноги. На фото 1 они бесконечны, на фото 2 –короткие», — написала певица.

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Instagram @natali_star74

Instagram @natali_star74

Подписчики поблагодарили певицу за полезный совет и не оставили артистку без комплиментов. В комментариях отметилась и Елена Воробей.

«Ого, круто без перебора, что важно», — написала юмористка.

«Какая же вы невероятная красотка!»

«Супер. Какое перевоплощение»;

«Наташенька, вы сама магия красоты и молодости», — поделились впечатлениями другие пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что певице Натали исполнилось 45 лет.

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Это магия! Певица Натали показала, как «удлинить» ноги на фото

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