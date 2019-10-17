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  4. Около 100 человек получили ранения в результате беспорядков в Каталонии

Около 100 человек получили ранения в результате беспорядков в Каталонии

, 10:15 Эфирная новость 40

Врачи оказали помощь 96 пострадавшим в результате беспорядков в Каталонии накануне, сообщила в Twitter служба экстренной помощи.

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Фото, видео: ТАСС / Zuma; 5-tv.ru

Каталония этой ночью погрузилась в настоящий хаос. На улицы Барселоны вышли более 20 тысяч манифестантов. Город объят дымом и пламенем. Сотни раненых, месиво из камней, бутылок и арматуры. Местные жители говорят о начале гражданской войны.

Над городом стоит густой черный дым. И этот пожар уже не потушить. Он перекидывается с покрышек на автомобили, с автомобилей на мусорные баки, захватывая перекресток за перекрестком. Радикалы с масками на лицах громят бордюры, выламывают брусчатку, вооружаются.

Сейчас в Барселоне находится наш корреспондент, Виталий Чащухин. У него вся последняя информация с места событий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по меньшей мере 200 человек задержаны в ходе беспорядков в Барселоне.

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