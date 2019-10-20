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  4. «Чтобы сказка не заканчивалась»: Феофилактова похвасталась бриллиантовым колечком

«Чтобы сказка не заканчивалась»: Феофилактова похвасталась бриллиантовым колечком

, 6:08 Видео 194

Экс-участница «Дома-2» получила роскошный подарок на день рождения.

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Фото, видео: Instagram @evgeniyafeofilaktova

Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова выложила на своей странице в Instagram видео с главными подарками на день рождения.

Модель отпраздновала 34-летие 18 октября. Торжество проходило на яхте в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

«Самая сладкая часть моего birthday (дня рождения — Прим. ред). Извините, что только начала выкладывать свой праздник», — подписала звезда видеоролик.

Instagram @evgeniyafeofilaktova

Она уточнила, что у нее было три торта, «каждый красивее другого», и «просто невероятное» кольцо. Все это Феофилактова сняла на камеру, пообещав, что позже выложит еще фото и видео.

Главным подарком для звезды «Дома-2» стало кольцо стоимостью 105 тысяч рублей, пишет Starhit. Украшение изготовил известный ювелирный бренд.

Как писал 5-tv.ru, в конце сентября звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова заявила о готовности к новым отношениям.

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