«Я открыта!» Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова готова к новым отношениям

Экс-звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова вышла замуж за коллегу по съемкам в шоу Антона Гусева в 2012 году. У пары родился сын Даниэль, они прожили вместе четыре года, однако отношения сохранить не удалось. Спустя непродолжительное время экс-супруг Феофилактовой женился на еще одной скандально известной участнице телестройки — Виктории Романец, а сама Евгения вот уже три года не может устроить личную жизнь. Недавно в Instagram-аккаунте блогер заявила на всю 1,4-миллионную аудиторию подписчиков — она созрела для новых отношений, пишет StarHit.
Не все подписчики Евгении Феофилактовой поверили в ее искреннее желание полюбить другого человека и построить с ним здоровые отношения.
«Не верится, что вы способны на подобное чувство!» — заявил хейтер.
Однако, похоже, фолловеры не доверявшие словам Евгении Феофилактовой о том, что она готова влюбиться вновь, ошиблись. Звезда «Дома-2» в одной из публикаций явно дала понять — она испытывает романтические чувства к загадочному незнакомцу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова борется с лишним весом сына.