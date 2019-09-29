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«Я открыта!» Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова готова к новым отношениям

, 23:52 302

Уже три года над известной участницей телестройки висит «венец безбрачия».

Фото: Instagram @evgeniyafeofilaktova

Экс-звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова вышла замуж за коллегу по съемкам в шоу Антона Гусева в 2012 году. У пары родился сын Даниэль, они прожили вместе четыре года, однако отношения сохранить не удалось. Спустя непродолжительное время экс-супруг Феофилактовой женился на еще одной скандально известной участнице телестройки — Виктории Романец, а сама Евгения вот уже три года не может устроить личную жизнь. Недавно в Instagram-аккаунте блогер заявила на всю 1,4-миллионную аудиторию подписчиков — она созрела для новых отношений, пишет StarHit.

«Я не запрещаю себе ничего, наоборот, я открыта для этого высокого чувства!» — сказала Феофилактова в ответ на обвинения в том, что она боится влюбиться.

Не все подписчики Евгении Феофилактовой поверили в ее искреннее желание полюбить другого человека и построить с ним здоровые отношения.

«Не верится, что вы способны на подобное чувство!» — заявил хейтер.

Однако, похоже, фолловеры не доверявшие словам Евгении Феофилактовой о том, что она готова влюбиться вновь, ошиблись. Звезда «Дома-2» в одной из публикаций явно дала понять — она испытывает романтические чувства к загадочному незнакомцу.

Instagram @evgeniyafeofilaktova

«А у вас было такое, когда чувствуешь сильнейшую тягу к человеку на расстоянии, словно магнит? И ты точно знаешь, что и он испытывает это же… Нереальные эмоции!» — заинтриговала фанатов блогер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова борется с лишним весом сына.

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