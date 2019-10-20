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  4. «Йорик, держись!» Королева пришла на концерт в Лободы в дьявольском образе

«Йорик, держись!» Королева пришла на концерт в Лободы в дьявольском образе

, 8:26 Видео 228

В пятницу, 18 октября, украинская певица праздновала день рождения и по случаю своего 37-летия выступила перед зрителями в Москве.

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Фото, видео: Instagram @koroleva__star

Знаменитая певица Наташа Королева удивила поклонников своим последним видео в Instagram. Украинская артистка примерила довольно необычный образ, больше напоминающий наряды для Хэллоуина, и в таком виде отправилась на концерт Светланы Лободы. Поп-исполнительница выступила перед поклонниками в Москве по случаю своего дня рождения. В пятницу, 18 октября, «суперзвезде» исполнилось 37 лет.

В чем причины такого неожиданного перевоплощения в «дьявольский» образ, Королева раскрывать не стала, однако намекнула, что во всем виновата Лобода. Фанаты предположили, что знаменитость организовала тематический вечер, гости которого должны были соблюдать определенный дресс-код — судя по всему, довольно мистический.

«Ах, Света-Света, что ты делаешь с людьми? Только к тебе невероятной, талантливой, Наташа Королева могла прийти в таком виде. Йорик, тебе нравится? Мне очень! Ждем звезду!», — заявила Королева во время ролика.

Наряд артистки вызвал у подписчиков противоречивые ассоциации. Одни оценили задумку и подключили фантазию, пытаясь угадать, чей образ пыталась повторить певица.

«Наташа вамп, держитесь!»

«Йорик, держись!»

«Напоминает образ Лидии из Битлджюс. Очень круто!»

«Принцесса маленькой страны — затейница!»

«Ой, ведьмочка!», — отметили комментаторы.

Другие, напротив, решили, что Королевой лучше отказаться от таких экспериментов.

«Ужасно смотреть! Если бы моя дочка увидела, то испугалась бы!»

«Жуть!»

«Крыша едет, дом стоит».

«Не играйте в дьявольские игры, Наташа! Пусть молодежь не берет пример с вас. Пожалуйста!»

«Всех поперло на бесовщину… надоело и противно», — высказались фолловеры.

Ране 5-tv.ru сообщал, что Лобода в свой день рождения опубликовала совместное фото с Линдеманном.

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