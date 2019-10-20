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«Маэстро. Всегда в форме»: Михаил Ширвиндт встретился в Латвии с Раймондом Паулсом

, 9:14 Фото 399

Телеведущий опубликовал в Instagram снимок, на котором запечатлен вместе со знаменитым композитором и дирижером.

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Фото, видео: Instagram @shirvindt, ТАСС /Геодакян Артем

Советский и российский телеведущий Михаил Ширвиндт отправился в Латвию, где встретился со звездами мирового масштаба. Там он побеседовал с певицей Лаймой Вайкуле, а также увиделся со знаменитым композитором и дирижером Раймондом Паулсом, на счету у которого не один десяток популярных хитов.

Фотографию с 83-летним латвийским артистом Ширвиндт опубликовал на своей странице в Instagram. В подписи к публикации ведущий отметил, что композитор всегда находится в форме.

«Маэстро. Всегда в форме», — написал Михаил.

Instagram @shirvindt

Подписчики согласились с телеведущим, подчеркнув, что Паулс выглядит очень молодо, и выразили свое уважение латвийскому дирижеру.

«Легендарный человек — Раймонд Паулс!»

«Огромное уважение Маэстро и спасибо за песни!!! Легенда!»

«Всегда молод!» — восклицали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве, 5 сентября суд официально расторг брак Михаила Ширвиндта и его жены Татьяны Морозовой

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