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  4. Поджог стал причиной пожара в жилом доме под Ярославлем — СК РФ

Поджог стал причиной пожара в жилом доме под Ярославлем — СК РФ

, 11:15 Срочная новость 284

В результате пожара, произошедшего 19 октября на улице Ленинская в Ростове погибли семь человек, из них шестеро — дети.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Причиной пожара в жилом доме в Ярославле с семью погибшими стал поджог. Об этом сообщают в Следственном комитете РФ. Как стало известно 5-tv.ru, подозреваемый в поджоге задержан.

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