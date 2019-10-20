Лавров рассказал, когда ему было неудобно за происходящее в стране

Глава российского МИД Сергей Лавров в приуроченном к 75-летюю МГИМО интервью одному из федеральных телеканалов рассказал, в каких случаях ему было неудобно за происходящее в России.

«У каждого человека, обладающего такими свойствами, как порядочность, честность, есть моменты, когда ему бывает не очень по себе от того, что происходит в его стране. Это очень индивидуально и лично», — сказал Лавров.

Не вдаваясь в подробности, министр иностранных дел уточнил, что в его жизни было несколько таких случаев, и все они относятся к временам распада Советского Союза.

«Не хочу давать сейчас никому оценку, но это было связано с тем, как целый ряд известных людей повел себя в той ситуации», — пояснил Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что литературный журнал «Русский пионер» опубликовали стихотворение Сергея Лаврова о лесных пожарах под названием «Выстрел в тайге».