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Оксана Федорова показала мужа. Но не целиком — фото

, 21:10 Фото 54

Бывшая Мисс Вселенная в стихах поздравила супруга с очередной годовщиной совместной жизни.

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Фото, видео : Instagram @fedorovaoksana

Бывшая Мисс Вселенная и одна из самых красивых телеведущих российского телевидения Оксана Федорова обычно не балует публику подробностями своей личной жизни. Но в субботу, 10 августа, она нарушила это правило, похваставшись в Instagram своим счастьем в супружестве и опубликовав пару романтических снимков с мужем. Правда, лица Андрея Бородина на фотографиях не видно.

«Благословенна жизнь моя, когда тобой любима я. Девять лет назад я сказала „ДА“. Теперь я занимаюсь боксом, окунаюсь в ледяной проруби, хожу по снегу, то ли еще будет! Всегда люблю!», — написала телеведущая.

Instagram @fedorovaoksana

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Оксана Федорова и сотрудник администрации президента РФ Андрей Бородин поженились в 2010 году — будущий муж сам вышел на связь, увидев ведущую по телевизору.

«Он сам нашел меня, увидел по телевизору и сразу понял, что мы пойдем по жизни вместе», — рассказывала ранее Оксана.

У супругов двое детей — семилетний Федор и шестилетняя Елизавета. До Бородина Федорова недолгое время была замужем за немецким бизнесменом Филиппом Тофтом и успела побыть невестой Николая Баскова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Агата Муцениеце отказалась поздравлять с годовщиной свадьбы своего мужа Павла Прилучного.

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