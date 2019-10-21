Потомки семьи Наполеона сыграли свадьбу

Наследник наполеона Бонапарта вступил в брак со своей дальней родственницей. Жан-Кристоф и графиня Олимпия фон Арко-Циннерберг поженились в Париже 20 октября. На свадьбе также присутствовала принцесса Беатрис Йорская вместе с миллионером Эдоардо Мапелли Моцци. Об этом пишет The Daily Mail.

Супруга потомка французского императора является родней второй жене Наполеона Марии-Луизы Австрийской из дома Габсбургов. То есть, семьи Бонапарта и Габсбургов вновь заключили брачный союз.

Супруна Наполеона Бонапарта была младше мужа на 22 года, и впервые увидела его лишь на торжественной церемонии. Предполагалось, что их союз сделает из Франции и Австрии союзников в войне против Англии и России.

По словам их потомков, желание стать семьей, не связано с политическими амбициями, а строится исключительно на любви.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принцесса Беатрис собралась замуж за миллиардера без разрешения Елизаветы II.