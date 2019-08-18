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Принцесса Беатрис собралась замуж за миллиардера без разрешения Елизаветы II

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Дочь герцога Йоркского планирует свадьбу уже осенью.

Фото : Patrick van Katwijk / www.globallookpress.com

Принцесса Беатрис, дочь принца Эндрю, герцога Йоркского, собирается выйти замуж за миллиардера без разрешения королевы Елизаветы II, на что имеет полное право.

До 2013 года все члены королевской семьи перед вступлением в брак должны были получить одобрение королевы. Однако шесть лет назад протокол изменили.

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Теперь просить письменного разрешения должны только шесть человек, которые стоят в очереди на королевский престол. Принцесса Беатрис занимает девятое место. По этой причине Елизавета II не имеет права запретить ей создать семью с итальянским бизнесменом Эдоардо Мапелли Моцци, состояние которого составляет миллиарды долларов.

Пара планирует пожениться осенью или в начале 2020 года. Пока неизвестно, какой будет реакция королевы на решение внучки. Несмотря на то, что Елизавета не может официально запретить Беатрис выйти замуж за миллиардера, королева имеет право лишить принцессу многих привилегий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета II запретила Меган Маркл носить потертые джинсы.

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