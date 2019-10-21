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  4. Фанаты не увидели Сергея Лазарева на сцене в ЯНАО

Фанаты не увидели Сергея Лазарева на сцене в ЯНАО

, 8:50 Видео 1 765

За несколько часов до начала выступления певец выложил видео на свой странице в сети, где объяснил причины переноса концерта.

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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey

Сергей Лазарев перенес концерт в Ноябрьске из-за технических неполадок. Об этом певец сообщил поклонникам в Instagram. Уральские фанаты ждали его выхода на сцену 20 октября.

За несколько часов до начала артист выложил видео, в котором изложил возникшую ситуацию: при постройке декораций и настройке оборудования возникли сложности. Устранить их получится только с помощью заново привезенного оборудования. Грузовик с техникой прибудет лишь на следующий день. Тогда же состоится выступление, по тем же билетам, сказал Сергей и попросил у фанатов прощения за причиненные неудобства.

Также Лазарев добавил, что из-за сбоя в графике, возможно, перенесется концерт в Нижневартовске 22 октября. Но обещал, что его команда попытается все успеть к назначенному сроку.

Многие подписчики огорчились переносу концерта. В особенности те, что специально приехали в Ноябрьск на шоу. Некоторые предложили артисту организовать встречу с фанатами, чтобы облегчить ожидание выступления и порадовать тех, кому из-за технического сбоя не удастся увидеть его на сцене.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лазарев поделился воспоминаниями об отпуске на Крите.

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