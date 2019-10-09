Сергей Лазарев поделился воспоминаниями об отпуске на Крите

С приходом промозглой осенней погоды певец Сергей Лазарев решил окунуться в воспоминания о летнем отдыхе с сыном Никитой.

Артист разместил в Instagram ставший уже архивным ролик, как они проводят время в бассейне при отеле. Сергей, стоя в воде, ловит прыгающего с бортика пятилетнего мальчугана, на котором, впрочем, и так надет детский спасательный круг. Затем папа учит сына, как правильно плавать.

« Пловцы-прыгуны-синхронисты. Немного воспоминаний о теплой погоде с нашего прекрасного недавнего отпуска на Крите », — подписал он видео.

В ответ подписчики засыпали его вопросами о том, когда же ждать новых хитов, а также прокомментировали купание сына с отцом.

«Ух, красавцы. Когда без круга начнете плавать?» — спросил один из них.

«Ты идеальный папа, невероятный человек с большой буквы и талантливейший артист», — написала другая.

«Сергей, так держать и поменьше обращать внимание на идиотов», — предостерег третий.

Ранее певец Сергей Лазарев впервые прокомментировал новость о рождении дочери, которую скрывал год.