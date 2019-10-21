Вид Кэти Перри после бурного уик-энда ужаснул поклонников

Одна из самых успешных певиц современности Кэти Перри не постеснялась показать себя с обратной стороны. В Instagram американская исполнительница выложила две фотографии до и после уик-энда, чтобы фанаты почувствовали разницу.

«Я в начале и в конце выходных», — лаконично подписала снимки поп-звезда.

Instagram @katyperry

На первом фото роскошная, ярко накрашенная Перри в красном платье и белой лилией в длинных волосах. Красивая и решительная она стоит в дверях, словно готовая к прыжку пантера. На втором снимке от роковой соблазнительницы не осталось и следа. Перед зрителями предстает потрепанная женщина средних лет, по-старушечьи сгорбленная, в тапочках и белом халате поверх того самого платья. В руках она как мочалку держит «свои» давешние длинные локоны, а у ее ног валяется косичка. Где она оставила лилию — неизвестно.

Фанаты Перри ужаснулись от такого откровения. А британский стилист Крис Эплтон в комментариях назвал Кэти покойницей. Впрочем, люди с чувством юмора приняли увиденное за шутку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах к мужчине-модели.