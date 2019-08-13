Кэти Перри, стянувшую трусы с мужчины-модели, обвинили в сексуальных домогательствах

Модель Джош Клосс обвинил американскую певицу Кэти Перри в домогательствах семилетней давности, пишет Daily Mail.

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По его словам, инцидент произошел на одной из вечеринок в 2012 году. Поп-звезда грубо стянула штаны с «жертвы» на глазах у людей. Клосс отметил, что имеющие власть и известность женщины ведут себя не лучше похотливых мужчин, и добавил, что все эти годы выжидал удобного случая, чтобы рассказать о негативном опыте общения с Перри. Кроме того, в то время агенты певицы контролировали большую часть прессы.

«Эй, мальчик, тебе повезло сделать это с Кэри», — приводит Джош слова из песни Перри.

«Мне повезло. Но я не ее мальчик. Я не проститутка», — отвечает Клосс.

Джош и Кэти познакомились в 2010 году. Молодей человек снялся в ее клипе Teenage Dream.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о младшем сыне королевы Елизаветы II, которого обвинили в сексуальных домогательствах.