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Яна Рудковская призналась, что не может иметь детей

, 10:04 86

Продюсер Димы Билана впервые поделилась сокровенными подробностями личной жизни.

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

Телеведущая и продюсер Димы Билана Яна Рудковская дала интервью журналу Tatler, передает сайт Дни.ру. Как упомянула светская львица, эта беседа стала для нее одной из самых откровенных за всю карьеру. В ней она впервые раскрыла подробности личной жизни с мужем Евгением Плющенко.

По словам Яны, самой больной темой для нее и прославленного фигуриста стало несбывшееся желание обрести дочь. Сегодня Рудковская и Плющенко воспитывают совместного сына Александра. У олимпийского чемпиона также есть сын от первого брака с Марией Ермак. Еще двое сыновей у самой ведущей, старший из которых — приемный. Его родители — бывший муж продюсера Виктор Батурин и его экс-супруга Юлия Салтовец. Своих же детей, как призналась звезда, она больше иметь не может, хотя всегда мечтала о девочке.

В течение трех лет семейная пара безуспешно пыталась зачать дочь. Затем Рудковская перенесла хирургическую операцию, после которой вынашивание ребенка стало физически невозможно. Как говорит знаменитость, она рассматривала вариант суррогатного материнства, но Евгений категорически против этого.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рудковская и Плющенко приняли у себя дома звездных гостей. На вечер заглянули Ксения Собчак и Наталья Водянова.

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