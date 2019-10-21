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  4. Тела четырех жертв банды Шишканова нашли в Подмосковье

Тела четырех жертв банды Шишканова нашли в Подмосковье

, 14:10 43

Убитых закопали на глубине около четырех метров в 2012 году. Их личности уже установили.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, СК РФ

Тела четырех жертв преступного сообщества, возглавляемого криминальным авторитетом Олегом Шишкановым, обнаружили в Подмосковье. Об этом 5-tv.ru сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Тела четырех человек, убитых в 2012 году, были найдены на территории вблизи одного из дачных массивов в Раменском районе. Раскопки продолжались в течение 12 дней.

Отыскать тела удалось на глубине около четырех метров. У двух из них в области головы были обнаружены пули. По останкам и пулям проведут экспертизы. В частности, будут установлены причины смерти.

Личности жертв уже известны. Ими стали гендиректор ЗАО «Племзавод Раменское» и трое ее родственников. Следователи считают, что они были убиты членами преступного сообщества по указанию Олега Шишканова (ныне Медведева — Прим. ред). Причиной, по версии следствия, стал отказ передать земельные участки.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно со следователями СК РФ в Раменском районе Подмосковья найдены тела четверых убитых граждан. Имеются основания полагать, что это похищенные и убитые в 2012 году депутат Законодательного Собрания Раменского района, а также ее муж, сын и сестра. Подозреваемые в совершении тяжкого преступления задержаны», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование уголовного дела продолжается. Под стражей в рамках него остаются девять фигурантов. Следователи выясняют роль каждого из них и причастность к другим возможным преступлениям.

В июле 5-tv.ru сообщал, что вора в законе Олега Шишканова задержали в Подмосковье за убийство депутата.

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