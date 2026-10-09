Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили скопления живой силы ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища. Источник сообщения в исходном материале не указан.

Артиллерийские подразделения группировки выполняют огневые задачи круглосуточно. Расчеты находятся в постоянной готовности и после получения команды выдвигаются из укрытий, готовя боевые машины к работе.

Во время выполнения задач артиллеристы поражают опорные пункты, скопления техники и живой силы противника. Разведка целей и корректировка огня ведутся во взаимодействии с операторами беспилотных систем.

РСЗО «Ураган» калибра 220 миллиметров способна поражать цели на расстоянии до 35 километров и накрывать значительные площади одним залпом.

После выполнения огневой задачи расчеты оперативно меняют позиции, чтобы снизить риск ответного удара. Попадания по выявленным целям подтверждаются кадрами объективного контроля.

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Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.