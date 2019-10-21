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  4. Кирилл Вышинский вошел в состав Совета по правам человека при президенте РФ

Кирилл Вышинский вошел в состав Совета по правам человека при президенте РФ

, 19:24 20

Владимир Путин своим указом внес изменения в состав Совета по правам человека.

Фото: ТАСС / Петр Сивков

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский введен в Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ. Об этом говорится в подписанном 21 октября Владимиром Путиным указе о внесении изменений в состав СПЧ. В Совете Вышинский, обвиненный на Украине в госизмене, будет заниматься защитой прав российских журналистов за пределами РФ.

Согласно указу, в Совет вошли также свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и глава «Центра прикладных исследований и программ» Александр Точенов.

Этим же указом из Совета по правам человека исключены его бывший глава Михаил Федотов, достигший предельного возраста пребывания на госслужбе, а также Евгений Бобров, Павел Чиков, Екатерина Шульман и Илья Шаблинский.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, председателем Совета по правам человека Владимир Путин назначил Валерия Фадеева — известный в России журналиста, секретаря Общественной палаты РФ. Его заместителем стала занимавшая ранее должность ответственного секретаря СПЧ Ирина Киркора.

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