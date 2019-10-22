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Видео: водитель несколько раз проехался по пешеходу и скрылся с места ДТП

, 12:09 Видео 238

Чудовищная авария произошла во дворе жилого массива в городе Ангарске Иркутской области.

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Фото, видео: T.me @urd_news, ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

В Иркутской области в городе Ангарск произошло чудовищное ДТП, в котором пострадал один человек. В распоряжение 5-tv.ru попала запись с камеры видеонаблюдения на фасаде близлежащего здания, зафиксировавшая момент аварии.

На кадрах видно, как во дворе жилого массива водитель легкового автомобиля на полной скорости сбивает человека, двигавшегося в сторону подъезда по краю проезжей части. После того, как пешеход оказался под колесами, из автомобиля выскочил испуганный пассажир и просто ушел, даже не взглянув на пострадавшего.

Тем временем водитель сдал назад, а потом резко сорвался вперед, повторно наехав на лежащего на земле прохожего. Нарушитель хладнокровно покинул место происшествия.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Сотрудникам полиции предстоит разыскать виновника ДТП, он будет привлечен к уголовной ответственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что легковушка насмерть сбила мать с детьми на велосипедах под Белгородом.

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