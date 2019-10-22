Три человека погибли в результате ЧП на руднике «Таймырский»

Тела троих рабочих были обнаружены на руднике "Таймырский" в Красноярском крае. Обстоятельства ЧП уточняются. Известно, что рабочих в одном из тоннелей пошел искать их коллега, когда обнаружил, что они не сдали фонари.
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Рабочих в одном из тоннелей пошел искать их коллега, когда обнаружил, что они не сдали фонари.
Фото: РИА Новости / Павел Лисицын
Тела троих рабочих были обнаружены на руднике "Таймырский" в Красноярском крае. Обстоятельства ЧП уточняются. Известно, что рабочих в одном из тоннелей пошел искать их коллега, когда обнаружил, что они не сдали фонари.
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