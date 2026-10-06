Плетку украли, юбку сорвали: как Анна Плетнева «купается» в любви поклонников

Анна Плетнева зажигает так, что падает со сцены! Сколько раз певица получала травмы во время выступлений? Зачем солистка сама прыгает на руки поклонникам? Кто научил ее всегда доводить дело до конца? Кому звезда отдала свою первую зарплату? И что пропало у артистки прямо во время шоу? Подробнее в программе Пятого канала «Светская хроника».

Концерты Анны Плетневой и группы «Винтаж» — это микс энергичной музыки, ярких визуальных решений и живого общения со зрителями. Певица приглашает их на сцену, сама спускается в зал, а иногда просто прыгает на руки фанатам. На дорожке мероприятия «Дорогая моя столица, золотая моя Москва» она рассказала, что полностью доверяет своим поклонникам.

«Я уверена на 100%, я это чувствую. Главное словить момент, разбежаться, и как в океан прыгнуть», — рассказала певица Анна Плетнева.

«Люди и с парашютом прыгают, понимаете, и с тарзанки прыгают. Это намного травматичнее и рискованнее, чем прыгнуть в толпу, которая тебя, естественно, поддерживает», — рассказала певица Анастасия Казанцева.

«Это настолько надо чувствовать тонко толпу, а то все разъехались — мордой об асфальт, все, и ты в больнице», — рассказал музыкальный продюсер Игорь Сандлер.

Конечно, фанаты стараются бережно обращаться с миниатюрной певицей. Но случаются курьезные ситуации!

«Было такое, что юбку одну сорвали. Но у меня была юбка и шорты, слава богу. Ну, трусы, ладно, хорошо, давайте честно. Иногда рвут на мне одежду тоже. Такое бывает», — поделилась Плетнева.

На одном из последних концертов у артистки прямо со сцены пропал реквизит! Возможно, тоже стал чьим-то трофеем.

«Недавно плетку увели, мне очень грустно. Она после первой песни, после „Плохой девочки“ лежала так красиво на сцене, а уже после, к сожалению, мы ее не нашли. А плетка, между прочим, очень дорогая», — поделилась она.

Анна на подобные случаи реагирует с юмором и пониманием — она «купается» в любви поклонников. И даже сама провоцирует их.

«А я не могу, у меня все руки заняты. У меня же в одной микрофон, а другой я пытаюсь как-то балансировать. Поэтому, ребята, приходите на мои концерты, с меня можно снять все, что угодно в этот момент. Я беззащитна вообще полностью», — рассказала певица.

Желание певицы быть ближе к своим фанатам едва не привело к печальным последствиям. На недавнем концерте певица чуть не получила серьезную травму.

Анна со сцены наклонилась к поклоннику, потеряла равновесие и буквально упала в его объятия. Зрители не успели испугаться за звезду, как она уже поднялась и продолжила выступление. На следующий день в блоге певица поделилась новостями о своем состоянии после падения.

«Хорошо, что в моем роду были кошки, и я приземлилась правильно, отделалась всего лишь трещиной в копчике», — написала Плетнева.

«Если артист не испытывает сильные боли, если он не потерял способность передвигаться, то глобально это ему ничем не грозит. По крайней мере, концертную программу отыграв, и дальше отправиться на лечение вполне себе возможно», — отмечает травматолог Валентин Крендиков.

Это не первое падение солистки группы «Винтаж» на концерте. В мае этого года во время выступления Анну закружил танцор. Она рухнула в зрительный зал. Сломала палец на руке и получила ссадины, но программу отработала до конца. И даже продолжила гастроли.

«Я вскакиваю, делаю вид, что ничего не произошло, чтобы никто ничего не заподозрил, и как ни в чем не бывало продолжаю. В итоге потом отползаю со сломанным копчиком или со сломанным пальцем», — поделилась она.

«Если повреждение копчика так или иначе приведет к хроническому болевому синдрому, может на фоне хронической боли развиться нарушение функции сидения, стояния и длительной ходьбы. Может появляться депрессия и бессонница. Соответственно, снижение работоспособности», — отмечает Крендиков.

Занятия танцами дали Анне не только артистизм, пластику и выносливость — они закалили ее характер и научили стойко переносить стресс и травмы.

«Иногда мы ходили, дети, с вмятиной между глаз, потому что у нашей преподавательницы был перстень, и периодически она нас била, чтобы мы ножку хорошо тянули у станка», — рассказала Плетнева.

Уже в юные годы Анна стала зарабатывать деньги. Певица вспоминает, ее первый гонорар был сопоставим с зарплатой инженера!

«Я даже помню, где я получила, в городе Воронеж. Это были мои первые гастроли, мне было семь лет. И я помню, что я получила 120 рублей. И когда я привезла эту зарплату домой, конечно, мои родители просто обалдели. Я вообще не понимала тогда еще, зачем деньги, конечно, родителям отдала», — вспоминает артистка.

Сейчас выступление Плетневой стоит, по данным агентств, от 2,5 миллионов рублей. А за концерт в Дубае в прошлом году группа «Винтаж» получила почти семь миллионов. Певица говорит, главное — любовь к своему делу.

«Я так хочу всегда, чтобы быть просто на высоте и делать трюки, куда-то все время расти, все время удивлять», — заявила Плетнева.

У Анны в этом году прошел большой тур по стране, вышло два новых клипа и один сингл. Кроме того, она выступила соорганизатором мультимедийной выставки на основе творчества группы. Поклонники не перестают восхищаться энергичностью певицы и ждут от нее новых проектов!