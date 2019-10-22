«Чудом остался жив»: проблемы с алкоголем довели Петренко до развода и ДТП

Игорь Петренко поделился откровенным рассказом о том, как нелегко ему далось расставание с бывшей супругой — актрисой Екатериной Климовой. В эфире одного из ток-шоу артист признался, что причиной развода стало его пристрастие к алкоголю — крепкие напитки даже едва не привели к смертельному ДТП.

Разрыву Петренко и Климовой предшествовал долгий период большой загруженности Игоря работой. Он постоянно был на съемках, а приходя домой не имел сил на то, чтобы проводить время с женой и детьми.

«Потом я уехал на восемь месяцев на съемки, Екатерина осталась дома. Когда я вернулся, жены с детьми в нашей квартире уже не было, она ушла от меня», — вспоминает мужчина.

Этот удар сильно подкосил актера. Петренко стал употреблять больше алкоголя, а однажды даже сел пьяным за руль и попал в аварию. Несмотря на то, что скорость была относительно невысокой — 60-80 километров в час — при резком повороте машину занесло. В кювет автомобиль не улетел только чудом — артисту в последний момент удалось вернуть его на трассу.

«Бок машины просто вырвало, был сорван бампер… Я чудом остался жив. Я помню, что понял: это знак, я лечу в пропасть», — признался Петренко.

После этого мужчина продал машину. Однако почти трагичная ситуация все-таки стала началом важного этапа в жизни Петренко. На съемках, с которых он ехал в тот злополучный вечер, Игорь познакомился со своей новой супругой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Игорь Петренко потерял кольцо после венчания.