  1. Пятый канал
  4. Дети жертв политических репрессий защищают свои жилищные права в КС

Дети жертв политических репрессий защищают свои жилищные права в КС

, 21:21 Эфирная новость 33

Их главный аргумент в том, что после реабилитации несправедливо осужденных вернуться на законные квадратные метры в столице их дети не смогли.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев

Дети жертв политических репрессий пытаются защитить свои жилищные права в Конституционном суде. Три заявительницы родились в исправительных лагерях — в Казахстане, Молдавии, республике Коми. Но родители-то их жили и имели квартиры в Москве!

После реабилитации несправедливо осужденных — вернуться на законные квадратные метры в столице их дети не смогли. Жилплощадь давно отдали другим людям.

Федеральный закон о реабилитации жертв политических репрессий казалось бы позволяет им вернуться в столицу и претендовать на квадратные метры. Однако когда некоторые из них попытались это сделать — получили отказ от департамента имущества Москвы. С формулировкой — не проходят по цензу оседлости.

Каких — расскажет Алексей Полторанин.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.63
-0.13 70.92
-0.25
Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре

Последние новости

22:23
Трое участников перестрелки на хуторе под Ростовом объявлены в розыск
22:01
Иномарка на полной скорости сбила двух человек на пешеходном переходе в Петербурге
21:48
Бочкарева требует прекратить называть ее наркоманкой и обещает рассказать все
21:45
Второй за день инцидент с трапом и самолетом произошел в «Шереметьево»
21:33
Матвиенко обратила внимание на бездушие медиков
21:21
Дети жертв политических репрессий защищают свои жилищные права в КС

Сейчас читают

Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре
Постройневшая Ирина Пегова показала «семейный портрет» со Станиславом Дужниковым
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев