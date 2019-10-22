Дети жертв политических репрессий защищают свои жилищные права в КС

Дети жертв политических репрессий пытаются защитить свои жилищные права в Конституционном суде. Три заявительницы родились в исправительных лагерях — в Казахстане, Молдавии, республике Коми. Но родители-то их жили и имели квартиры в Москве!

После реабилитации несправедливо осужденных — вернуться на законные квадратные метры в столице их дети не смогли. Жилплощадь давно отдали другим людям.

Федеральный закон о реабилитации жертв политических репрессий казалось бы позволяет им вернуться в столицу и претендовать на квадратные метры. Однако когда некоторые из них попытались это сделать — получили отказ от департамента имущества Москвы. С формулировкой — не проходят по цензу оседлости.

Каких — расскажет Алексей Полторанин.